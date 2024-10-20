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Trafik Denetimleri Sonucu 515 Bin Araç/Yıl Sürücüye İşlem Yapıldı

Trafik Denetimleri Sonucu 515 Bin Araç/Yıl Sürücüye İşlem Yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10-17 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 milyon 855 bin 748 aracın kontrol edildiğini ve 515 bin 232 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 10-17 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 855 bin 748 aracın denetlendiğini ve 515 bin 232 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 10-17 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 milyon 855 bin 748 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 361 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 137 bin 864, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 374, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 624, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 103 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 815 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 515 bin 232 araca/sürücüye işlem yapıldı" dedi.

Yerlikaya ayrıca, "Trafik personelimizce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları takip edilmekte ve başta 'kırmızı ışık, kavşaklarda geçiş önceliği, emniyet kemeri, kask, cep telefonu kullanımı olmak üzere' trafik kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir. Trafik kural ihlallerinin ve kazaların önlenmesi hedefine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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