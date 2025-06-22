Trafik Denetimleri Arttı: 3.5 Milyondan Fazla Araç Kontrol Edildi

Trafik Denetimleri Arttı: 3.5 Milyondan Fazla Araç Kontrol Edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12-19 Haziran tarihleri arasında 3 milyon 583 bin 555 aracın denetlendiğini, 468 bin 539 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Hava destekli denetimlerle trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 12-19 Haziran tarihleri arasında 3 milyon 583 bin 555 aracın denetlendiğini ve 468 bin 539 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Ocak-19 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; helikopter ve dron ile havadan yapılan trafik denetimlerimizde 85 bin 842 araca/sürücüye işlem yapıldı. Şehiriçi ve şehirlerarası kara yollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve dron gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz" dedi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Paylaşımında ayrıca 12-19 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik denetimi verilerine yer veren Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 12-19 Haziran 2025 tarihleri arasında 3 milyon 583 bin 555 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 23 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 99 bin 132, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 87, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 270, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 499 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 961 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 468 bin 539 araca/sürücüye işlem yapıldı. Trafikte güvenliği sağlamak için hem polis ve jandarma ekiplerimizle hem de havadan helikopter ve dron sistemlerimizle denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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