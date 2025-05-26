Trafik Denetiminden Kaçmaya Çalışan Sürücü Yakalandı

AVCILAR'da trafik polisinin denetimleri sırasında 'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracını yol ortasında bırakarak kaçmak istedi. Araç sürücücü kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobil sürücüsünün kaçtığı ve çok geçmeden polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 25 Mayıs Pazar gecesi Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekibinin denetimleri sırasında durdurmak istediği otomobil sürücüsü 'Dur' ihtarına aldırmayarak hızla caddeden uzaklaştı. Peşine düşen polis ekibine yakalanacağını anlayan sürücü bir süre sonra otomobilini yol ortasında bırakarak olay yerinden koşarak kaçmak istedi. Şüpheli kısa sürede polis ekibi tarafından yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan otomobil sürücüsü çevrede görüntü çeken bir kadına ise, "Abla videoya çek" diyerek seslendi. Ekipler şüpheliyi polis merkezine götürdü. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen vebu nedenle kaçtığını söylediği öğrenilen şüphelinin kaçış ve yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.