TRAFİK DENETİMİNDE ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ - Haberler

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TRAFİK DENETİMİNDE ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da, trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz kullanan otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İSTANBUL'da, trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz kullanan otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimde 2 otomobil ile 2 motosiklet sürücüsüne toplamda 7 bin 292 lira para cezası verildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, rahatsızlık veren, yüksek desibelde ses yayarak aynı zamanda çalıştırıldığında patlama sesine benzer bir ses çıkaran egzozlara sahip motosiklet ve otomobillere yönelik denetim yaptı. Güngören Merter D-100 Karayolu yan yolda abart egzoz kullanan sürücüler tek tek durduruldu. Polis ekipleri, durdukları bir otomobilde egzoz testi yaptı. Yüksek sesli abart egzoz kullanan sürücülere bin 823 lira para cezası verildi. Toplam 2 otomobil 2 motosiklet sürücüsüne 7 bin 292 lira para cezası kesildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Denetleme Para Cezası Otomobil Patlama Güncel Haberler

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