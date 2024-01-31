Trafik Cezalarında Ödeme Süresi Uzatıldı
Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle trafik cezalarının ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle; trafik cezaları ödenmesinde, 15 gün olan yüzde 25 indirimden yararlanma süresi bir aya uzatıldı.
"Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre; trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.
Yönetmelikteki yeni düzenleme şöyle:
"Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi halinde; cezadan yüzde 25 oranında indirim yapılır."