Trafik Çalışmaları Nedeniyle Karayollarında Dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürüttüğünü açıkladı. Bu durum, sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerektiğini vurguluyor. Farklı otoyollarda çeşitli kesimler trafiğe kapatılırken, alternatif geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 75-80. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 13-14. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinde orta ve sol şeritlerden kontrollü devam ediyor.
Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Konya istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Burdur-Antalya yolunun 95-96. kilometrelerinde (Kepezüstü mevkisi) köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Şalpazarı-Sisdağı yolu, 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11 ve Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.