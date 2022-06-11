Trafik akışını engelleyip çevreye rahatsızlık veren 3 sürücüye para cezası - Haberler

Trafik akışını engelleyip çevreye rahatsızlık veren 3 sürücüye para cezası Beşiktaş'ta yüksek sesli müzik açarak çevreye rahatsızlık verdiği ve trafik akışını engellediği belirlenen 3 sürücüye toplam 1699 lira idari para cezası uygulandı. Beşiktaş'ta yüksek sesli müzik açarak çevreye rahatsızlık verdiği ve trafik akışını engellediği belirlenen 3 sürücüye toplam 1699 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ulusal basında yer alan bir haber üzerine çalışma başlattı. Akaretler'de yüksek sesli müzik açarak trafik akışını engelleyen şüphelilerin kimlik bilgilerini ve kullandıkları araçların plakaları tespit edildi. Olaya karışan 34 BUF 758 plakalı araç sürücüsü Ahmet Kaan K, 34 HM 7616 plakalı araç sürücüsü Onur Y. ve 34 JDC 81 plakalı araç sürücüsü Recai E.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "ses/müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak", "saygısızca araç kullanmak", "araçları trafik akışını engelleyecek şekilde yavaş sürmek" ve "filmli cam kullanımı" maddeleri gereğince 1699 lira idari para cezası uygulandı. AA / Kaan Bozdoğan - Güncel Güncel Haberler

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