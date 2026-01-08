Hatay'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 3 bin 160 lira ceza
Hatay'ın İskenderun ilçesinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne 3 bin 160 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde sürücünün kimliğini belirledi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'da akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Yaptıkları çalışmayla sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, M.A'ya 3 bin 160 lira ceza uyguladı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel