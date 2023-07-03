Zonguldak'ta trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 64 lira ceza uygulandı. O anlar ise amatör kamera tarafından görüntülendi.

Trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 64 lira ceza: O anlar kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ta trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 64 lira ceza uygulandı. O anlar ise amatör kamera tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, bir sürücünün Kdz. Ereğli yolu Ilıksu mevkii trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyir ettiği yönünde ihbarda bulunuldu. Arkasından ve sol şeritten gelen araçları tehlikeye sokan sürücünün o anları amatör kameraya yansıdı. Sürücüye, aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek maddesi gereğince toplam 4 bin 64 TL trafik idari para cezası uygulandı.