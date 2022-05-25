TRAFİĞİ KİLİTLEDİ, POLİS 'ÇOK GÜZEL YERE BIRAKMIŞSINIZ MAŞALLAH' DİYEREK CEZA KESTİ - Haberler

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TRAFİĞİ KİLİTLEDİ, POLİS 'ÇOK GÜZEL YERE BIRAKMIŞSINIZ MAŞALLAH' DİYEREK CEZA KESTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇORUM'da sürücünün caddeye hatalı park ettiği minibüs nedeniyle trafik akışı kilitlendi.

ÇORUM'da sürücünün caddeye hatalı park ettiği minibüs nedeniyle trafik akışı kilitlendi. Aracı başına gelen sürücü, kendisine ceza kesip, Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah diyen polisten özür diledi.

Kentte, Gazi Caddesi'nde ismi bilinmeyen sürücünün hatalı park ettiği minibüs nedeniyle trafik akışı aksadı. Halk otobüsü de daralan yoldan geçemeyince trafik durdu, caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen trafik polis ekipleri hatalı park eden sürücüye ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika sonra aracı başına gelen sürücüye, ekiplerce cezai işlem uygulandı. Bu sırada görevli polisin Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah size demesi üzerine sürücü özür diledi. 384 TL ceza kesilen sürücü, aracıyla caddeden ayrılınca ulaşım da yeniden normale döndü. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Minibüs, Polis, Gazi, Güncel, Haberler

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