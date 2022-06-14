Trafiği kesip yolda şınav çeken yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı - Haberler

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Trafiği kesip yolda şınav çeken yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

AA - Güncel
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Sultangazi'de yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken yabancı uyruklu kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sultangazi'de yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken yabancı uyruklu kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Caddesi'nde araçların önüne geçerek yolda şınav çeken Pakistan uyruklu Ali R, o anlara ait videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği bu kişiyi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

Hakkında "Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması" suçundan ceza verilen zanlının sınır dışı edilmesi için işlem yapılacağı bildirildi.

AA / Güncel

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