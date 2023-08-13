Trafiğe açık yolda gelin ve damadın etrafından drift atan sürücü kamerada

Trafiğe açık yolda herkesin canını hiçe sayan sürücünün gelin ve damadın etrafında drift attığı anlar kaydedildi

AKSARAY - Aksaray'da trafiğe açık alanda yolun ortasında duran gelin ve damadın etrafında drift atan sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendini telefon kamerasıyla kayda aldıran sürücü, bir de görüntünün altına imzasını atarak, "Hayırlı uğurlu olsun kardeşim" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacılarharmanı Mahallesi Otogar Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının düğün konvoyuna lüks aracıyla katılan C.O.(26), konvoyda düğün aracını durdurarak gelin ve damadı aşağıya indirdi. Trafiğe açık alanda ve oldukça işlek olan caddede gelin ve damadı kavşağın ortasına koyan arkadaşları meydanı C.O. isimli trafik magandasına bıraktı. Onlarca kişinin hayatını hiçe saymak bir yana, trafikte seyreden araçlara da aldırış etmeyen C.O. isimli sürücü lüks aracıyla gelin ve damadın etrafında drift atmaya başladı. Drift attığı sırada etrafa toplanan arkadaşları onu alkışlarla desteklerken, tüm bu yaşananlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Özellikle kendi magandalığını da cep telefonu kamerasıyla kayda aldıran sürücü, bir de görüntünün altına imzasını atarak görüntüleri sosyal medyada "Hayırlı uğurlu olsun kardeşim" notuyla paylaştı. Trafikte seyreden diğer araç sürücüleri ise gitmek için yolda magandanın drift atmasını beklemek zorunda kaldı. Bazı sürücüler magandaya da aldırış etmeden yoluna devam etti.