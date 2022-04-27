Londra'da hayvan hakları savunucuları protesto gösterisi düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları aktivistleri, canlı hayvan ithalatı ve ihracatı, kürk ticaretiyle mücadele ve hayvan haklarına dikkati çekmek için protesto gösterisi düzenledi.

İngiliz Parlamentosu yakınındaki St. George heykelinin önünde toplanan aktivistler, hayvan haklarına dikkati çekmek için aslan ve fil figürlerinin yer aldığı devasa boyutta iki balon şişirdi.

Ellerinde "Hayvanları Koruyun" yazılı pankart taşıyan aktivistler, İngiliz hükümetine hayvan haklarıyla ilgili yasal düzenlemeleri parlamentodan geçirmesi çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan aktivistlerden PETA Birleşik Krallık üyesi Emma Sproat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda kuruluşun, yurt dışındaki hayvanlara yönelik halihazırda parlamentoda ele alınan yasa tasarısıyla ilgili seslerini çıkarmak için bir araya geldiğini belirtti.

Elinde "Hayvanlara ihanet etmeyin" yazılı pankart taşıyan Sproat, söz konusu yasa tasarısının hayvan kürklerinin İngiltere'ye getirilmesini de içerdiğini ifade ederek, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve parlamentodan, tasarının yasallaşmasını durdurmaları çağrısında bulundu.

Trafalgar Meydanı doğal yaşamın korunmasına dikkati çekmek için yeşillendirildi

Ayrıca, başkentteki ünlü Trafalgar Meydanı da karbon salınımının azaltılması ve doğal yaşamın korunmasına dikkati çekmek için yeşillendirildi.

Çeşitli bitkiler ve portakalla dolu el arabalarının yer aldığı yeşillendirilmiş alanı çok sayıda kişi ziyaret etti.