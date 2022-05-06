Trabzonspor'a havaalanında coşkulu karşılama - Haberler

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Trabzonspor'a havaalanında coşkulu karşılama

AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak, ligde puanını 78'e yükselttiği maçın ardından kente dönen bordo-mavili futbolcular havaalanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak, ligde puanını 78'e yükselttiği maçın ardından kente dönen bordo-mavili futbolcular havaalanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Karşılaşma sonrasında sloganlar eşliğinde, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanarak takımlarına destek olan ve meşaleler yakarak hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunarak horon ve kolbastı oynayarak takımlarına destek olan taraftarlar daha sonra Trabzon Havalimanı'na giderek bordo-mavili kafileyi karşıladı.

Takımın çıkışı sırasında tezahüratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuları coşkuyla karşıladı.

Taraftarların tezahüratı eşliğinde takım otobüsüne binen bordo-mavili kafile havalimanından ayrıldı.

Bazı taraftarlar futbolcularla ve teknik direktör Abdullah Avcı'yla fotoğraf çektirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak, ligde puanını 78'e çıkardı.

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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