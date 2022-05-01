Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı
AA - Abdullah Söylemez - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ağrı'daki Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk coşkusu Şehir içinde konvoyla tur atılması Horon oynanması AĞRI - Spor Toto Süper Lig'in 35.
AĞRI (AA) - Ağrı'daki Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk coşkusu
Şehir içinde konvoyla tur atılması
Horon oynanması
AĞRI - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren Ağrı'daki taraftarlar cadde ve sokaklarda kutlama yaptı.
Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da kutlamalar kapsamında takım formalarını giyen ve ellerinde borda-mavili bayraklarla sokaklara çıkan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Söyledikleri marşlarla caddelerde yürüyen ve araçlarıyla turlayan taraftarlar, meşale yaktı, horon ve kolbastı oynayarak kutladı.
AA / Abdullah Söylemez - Güncel