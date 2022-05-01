Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutluyor - Gebze
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Görüntü Dökümü: Gebze Kent Meydanı'ndaki şampiyonluk sevinci KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çok sayıda taraftar ellerinde meşaleler ve bordo mavili bayraklarla Kent Meydanında toplanarak Trabzonspor'un şampiyonluğu kutladı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Görüntü Dökümü:
Gebze Kent Meydanı'ndaki şampiyonluk sevinci KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çok sayıda taraftar ellerinde meşaleler ve bordo mavili bayraklarla Kent Meydanında toplanarak Trabzonspor'un şampiyonluğu kutladı.
AA / Esmer Geçal - Güncel