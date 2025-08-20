Trabzonsporlu Futbol Adamları Derneği, Gençler İçin Projeler Geliştiriyor

Trabzonsporlu Futbol Adamları Derneği (TSFAD) Başkanı Hüseyin Balaban, çocuklar ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Balaban, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, derneğin Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin kurucu başkanlığı ile 2016'dan itibaren faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

Dernek olarak yaptıkları çalışmalara değinen Balaban, "Terlemeden Büyüyen Çocuklar Yerine, Maddeye Değil Spora Bağımlı Ol" projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Balaban, çocuklar için farklı alanlar oluşturduklarına işaret ederek, "Kent merkezlerinde saha ve gençlik alanlarının azalmasının çocuklarımız için ciddi tehlike oluşturduğunu gözlemliyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın okul sonrası zamanlarını sağlıklı şekilde değerlendirmeleri ve sosyalleşebilmeleri için onları yeniden sahalara döndürmeyi amaçladık." diye konuştu.

Bir diğer projelerinin Yavuz Selim Sahası olduğunu aktaran Balaban, "Burada yapılması gereken mevcut Avni Aker Stadı'nın zemininin sentetik çimle kaplanıp yeniden amatör kulüplerin hizmetine açılmasıdır. Bu doğrultuda çalışmalarımıza başlayacak, saha tamamlanana kadar konunun takipçisi olacağız. Böylece şampiyonlukların yaşandığı Avni Aker Stadı'nın ruhunu yeniden yaşatarak Trabzon futboluna hizmet etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Basın İlan Kurumu Trabzon Şube Müdürü Abdurrahman Bahşişoğlu ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç da yer aldı.