Trabzonspor'un şampiyonluk kupası Ankara'da sporseveler ile buluştu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine üç hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'un kupası, Ankara'da her yaştan taraftarın ziyaretine açıldı.

Trabzonspor'un kupası, geçtiğimiz gün Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Binası'nda Trabzonsporların ve sporseverlerin ziyaretine açıldı. Üzerinde "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu" yazan kupa 74 santimetre uzunluğunda ve 10 kilo 300 gram ağırlığında. Kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi. Ana esin kaynağı Selçuklu Yıldızı'nın birlik ve beraberlik unsuru yer alan kupa çarşamba gününe kadar sergilenecek. Kupayı ziyarete gelen sporseverler, kupanın önünde özçekim yaparak yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi.

38 yıllık hasretin ardından Trabzonspor'un şampiyonluğuna şahitlik eden Kutru çifti, 7 aylık bebekleri Musab ve 3 yaşındaki kızları Amine Hüma'yı alarak kupayı ziyaret etti. Kupanın önünde onlarca fotoğraf çekilen aile, daha sonra memleketlerinden arkadaşlarını arayarak görüntülü konuştu.

Mustafa Kutru, şampiyon oldukları için mutlu olduğuna vurgu yaparak, "Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik bence. Ben, 'O sene bu sene, bundan sonra her sene' diyorum. İnşallah bundan sonra kupalara ambargo koyacağız. Oğlumun bu kupayı görmesi onun şansına oldu. 7 aylık. Allah öyle nasip etti. Mutluyuz. İnşallah bundan sonra her sene göreceğiz" dedi.

Trabzonspor'un 38 yıl sonra değil, 11 yıl sonra şampiyon olduğunu ileri süren Sümeyye Kutru ise, "Fazla söze gerek yok. Şu arma her şeye yeter. Şampiyonlar ligine bu forma ile çıktık biz. Bunu başkası takmadı" diye konuştu.

(Mustafa Cenik/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel