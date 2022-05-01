TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI

SPOR Toto Süper Lig'de 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor olurken, bordo-mavili taraftarlar Muğla'nın Bodrum ilçesinde 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu Bodrum'da coşkuyla kutlandı. Taraftarlar maçı Konacık Mahallesi'nde birlikte izledikten sonra maç bitiminde cadde ve sokaklar şölen havasına döndü. Onlarca araç konvoy yaparak kent meydanına hareket etti. Konvoy sırasında taraftarlar Trabzonspor bayrağı ile meşaleler yakıp tezahürat attı. Bodrum Kent meydanında toplanan yüzlerce kişi kolbastı oynadı, meşaleler eşliğinde konvoya katılan araçları salladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel