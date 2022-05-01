Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyon takımın bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılma geleneği Trabzonspor ile sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon takımın bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılma geleneği Trabzonspor ile sürüyor.
Ligde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl şampiyon takımın bayrağı asılıyor.
Trabzonspor, ligin 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
AA / Melik Fırat Yücel - Güncel