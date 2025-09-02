Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a Transfer Etti

(İSTANBUL) - Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruda, anlaşmaya göre Galatasaray'ın Trabzonspor'a KDV dahil 33 milyon Euro garanti bedel ödeyeceği, ayrıca 3 milyon Euro şarta bağlı bonus ile toplamda 36 milyon Euro ödeme yapılacağı belirtildi.