Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a Transfer Etti

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Galatasaray, Trabzonspor'a toplamda 36 milyon Euro ödeme yapacak.

(İSTANBUL) - Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruda, anlaşmaya göre Galatasaray'ın Trabzonspor'a KDV dahil 33 milyon Euro garanti bedel ödeyeceği, ayrıca 3 milyon Euro şarta bağlı bonus ile toplamda 36 milyon Euro ödeme yapılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor

TOKİ'den çok sayıda ilde sudan ucuza satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı renklerine bağladı

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.