Trabzonspor tesisleri yeni havalimanı nedeniyle taşınmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da inşa edilecek yeni havalimanı nedeniyle, Trabzonspor'un tesislerinin taşınacağı iddialarına ilişkin, 'Burası bir tesis değil, yuvadır. Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak' dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da inşa edilecek yeni havalimanı nedeniyle, Trabzonspor'un tesislerinin taşınacağı iddialarına ilişkin, "Burası bir tesis değil, yuvadır. Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da inşa edilecek yeni havalimanı projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Kente yeni havalimanı yapılırken mevcut havalimanının da görev vermeye devam edeceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hem yapacağımız iyileştirme çalışmaları ile yenileyeceğimiz mevcut havalimanımız hem de daha sonra inşa edeceğimiz yeni havalimanı şehre yakışacak, daha geniş, ferah ve modern bir şekilde hem vatandaşlarımıza hem de Trabzon'a gelecek misafirlerimize hizmet verecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, havalimanı yakınında bulunan Trabzonspor Kulübü'ne ait Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılıp yeni havalimanı projesine dahil edileceği iddialarına ilişkin ise "Çalışmalar kapsamında da bölgede bulunan Trabzonspor Tesisleri hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Trabzon Havalimanı'nın yapılacağı alanda arazi kullanımı ve mülkiyet durumları ile ilgili de çalışma yapılmıştır. O tesislerde çok önemli anılar ve tarih yaşıyor. Şampiyonluklar ve üzüntüler burada yaşandı. Burası sadece tesis değil, Trabzonspor'un hafızasını barındırıyor. Burası bir tesis değil yuvadır. Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak" ifadelerini kullandı.