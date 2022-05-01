Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor
AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar şampiyonluğu kutluyor.
TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar şampiyonluğu kutluyor.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1964'te yaşanan heyelan nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan göç ederek Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yerleştirilen Trabzonlular, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçını 408 Evler Mahallesi'nde kurulan dev ekranda izlediler.
Maçın bitiş düdüğünün ardından sevinç yaşayan taraftarlar çalan müzik eşliğinde horon oynayıp, tezahürat yaptı.
Taraftarların şampiyonluk kutlaması devam ediyor.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel