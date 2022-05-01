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Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

AA - Fahrettin Gök - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Üsküdar Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Üsküdar Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son bölümüne doğru meydanda toplanmaya başlayan bordo-mavililer, son anları da heyecanla takip etti. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından çok sayıda Trabzonspor taraftarı konvoylar eşliğinde meydana akın ederken, tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşandı.

Müzik eşliğinde şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişeklerle de şampiyonluğu kutlamalarını sürdürdüler.

AA / Fahrettin Gök - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Üsküdar, Güncel, Haberler

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