Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

AA - Yusuf Okur - Güncel
 - Güncelleme:

Taraftarların konvoy yapması Kutlama yapan taraftarlar Taraftarların horon oynaması ARTVİN - Artvin'de Trabzonspor taraftarları, maçın bitiş düdüğünün ardından şampiyonluğu kutladı.

ARTVİN (AA) - Taraftarların konvoy yapması

Kutlama yapan taraftarlar

Taraftarların horon oynaması

ARTVİN - Artvin'de Trabzonspor taraftarları, maçın bitiş düdüğünün ardından şampiyonluğu kutladı.

Artvin Trabzonspor Taraftar Derneğinin organizasyonunda Valilik binası önünden toplanan vatandaşlar, davul, zurna ve akordeon eşliğinde horon oynayarak şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Buradaki kutlamaların ardından araçlarla şehir turu atan taraftarlar, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'ye giderek kutlamaları sürdürdü.

Taraftarlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde Atabarı ve horon oynadı, meşale yaktı ve havai fişek gösterisinde bulundu.

AA / Yusuf Okur - Güncel

Trabzonspor, Artvin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title