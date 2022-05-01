Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

ARTVİN (AA) - Taraftarların konvoy yapması

Kutlama yapan taraftarlar

Taraftarların horon oynaması

ARTVİN - Artvin'de Trabzonspor taraftarları, maçın bitiş düdüğünün ardından şampiyonluğu kutladı.

Artvin Trabzonspor Taraftar Derneğinin organizasyonunda Valilik binası önünden toplanan vatandaşlar, davul, zurna ve akordeon eşliğinde horon oynayarak şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Buradaki kutlamaların ardından araçlarla şehir turu atan taraftarlar, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'ye giderek kutlamaları sürdürdü.

Taraftarlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde Atabarı ve horon oynadı, meşale yaktı ve havai fişek gösterisinde bulundu.