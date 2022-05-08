TRABZONSPOR TARAFTARINDAN YENİKAPI'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI- 1

TRABZONSPOR'un Yenikapı miting alanında düzenlediği şampiyonluk kutlamaları başladı.

Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Yenikapı miting alanında öğle saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Polis ile özel güvenlik ekiplerinin alanın girişinde yoğun güvenlik önlemleri alırken içeriye girenlere üst araması yapıldı.

Binlerce taraftarın akın ettiği alanda horon oynandı ve 'Şampiyon Trabzonspor' marşı söylendi. Yenikapı'daki kutlamaların 23.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel