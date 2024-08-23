Trabzonspor, St. Gallen ile berabere kaldı

(ANKARA) - Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi St. Gallen ile golsüz berabere kaldı.

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Trabzonspor, İsviçre'de St. Gallen ile karşı karşıya geldi. Saat 22: 00'de başlayan mücadelede Bordo-Mavililer deplasmanda İsviçre temsilcisi ile 0-0 berabere kaldı ve tur şansını Trabzon'a bıraktı.

Trabzonspor ile St. Gallen arasındaki rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.