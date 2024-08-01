Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor Ruzomberok'u mağlup ederek bir üst tura çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

(ANKARA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında taraftarı önünde Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Ruzomberok'u 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında da galip gelerek bir üst tura yükseldi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk etti. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayan müsabakayı Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetti. Trabzonspor, 65. dakikada Denis Draguş'un kaydettiği golle sahadan galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Trabzonspor, 3. eleme turunda Wisla Krakow (Polonya) ile Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihindeyapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Trabzonspor Slovakya Futbol Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

 Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi

Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi

 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title