Trabzonspor-Ruzomberok maçını huzurevi sakinleri stadyumda izleyecek

Trabzon'da huzurevi sakinleri, Ortahisar Belediyesinin desteğiyle Trabzonspor'un yarın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ruzomberok takımı ile yapacağı müsabakayı Papara Park'ta izleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Köşk Huzurevi'ni ziyaret etti.

Kaya, bir süre sohbet ettiği huzurevi sakinlerine Trabzonspor forması ve çeşitli armağanlar verdi.

Huzurevi sakinleri, Kaya'nın daveti üzerine Trabzonspor-Ruzomberok maçını stadyumda izleyecek.