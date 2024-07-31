Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor-Ruzomberok maçını huzurevi sakinleri stadyumda izleyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da huzurevi sakinleri, Ortahisar Belediyesinin desteğiyle Trabzonspor'un yarın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ruzomberok takımı ile yapacağı müsabakayı Papara Park'ta izleyecek.

Trabzon'da huzurevi sakinleri, Ortahisar Belediyesinin desteğiyle Trabzonspor'un yarın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ruzomberok takımı ile yapacağı müsabakayı Papara Park'ta izleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Köşk Huzurevi'ni ziyaret etti.

Kaya, bir süre sohbet ettiği huzurevi sakinlerine Trabzonspor forması ve çeşitli armağanlar verdi.

Huzurevi sakinleri, Kaya'nın daveti üzerine Trabzonspor-Ruzomberok maçını stadyumda izleyecek.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzonspor Ortahisar Trabzon Yaşam Spor Güncel Haberler

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

 ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title