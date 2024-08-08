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Trabzonspor Rapid Wien'e mağlup oldu

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu. Rapid Wien'in galibiyet golünü Lukas Grgic attı. Rövanş maçı ise 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

(ANKARA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Papara Park'ta Rapid Wien takımını ağırladı. saat 20: 00'da başlayan mücadelede Trabzonspor kendi sahasında rakibi Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu.

Rapid Wien'e galibiyeti getiren golü 67. dakikada Lukas Grgic kaydetti.

Trabzonspor ile Rapid Wien arasındaki rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü 19.00'da Allianz Stadion'da oynanacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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