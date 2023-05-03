Trabzonspor medya merkezinde görevli Alaattin Kazancı son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor Kulübü medya merkezinde görevli gazeteci Alaattin Kazancı'nın cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü Fatih Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitiren 55 yaşındaki Kazancı için Boztepe Mahallesi Osmanlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kazancı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, eski kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski teknik direktörler Hüseyin Çimşir ve Orhan Ak, futbolcular Muhammet Taha Tepe, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Arda Akbulut, Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar, Bakasetas, Stefano Denswil ve Doğucan Haspolat ile gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Kazancı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yomra ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.