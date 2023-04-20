Trabzonspor maçının ardından

Arife Defne ARSLAN - Alperen YILDIZ SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Maçın başından sonuna kadar kazanmak için ne gerekiyorsa yaptık ve ihtiyacımız olan puanları aldık dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise Sivasspor haklı bir galibiyet aldı. 10 kişi kaldıktan sonra varlık gösteremedik dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bu maç bizim için önemli bir maçtı. Mutlaka puan ve puanlar gerekiyordu. Takım olarak çok iyi hazırlandık. Kafa olarak gayet iyiydik. Onu sahaya yansıtmamız gerekiyordu. İyi oynarken gol yedik ama sonra tekrar toparladık. Gollerimizi bulduk. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için ne gerekiyorsa yaptık. Rakibin 10 kişi kalması büyük avantaj oldu ama bazen 10 kişiyle oynamak zordur. Ama biz nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Oyun disiplinini bozmadık ve ihtiyacımız olan puanları aldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kupa maçlarımız var. Fenerbahçe ile üst üste 3 maç oynayacağız. Türkiye kupasında final oynamak istiyoruz. Onu yapacak güçte bir takımız. Ligde iyi olduktan sonra ne gerekiyorsa yapacağız. Avrupa'da iyi şeyler yaptık. Türkiye Kupası'nı kazandık. Kulübümüze maddi kazançlar sağladık. Benim üzüldüğüm, Trabzonspor ile oynuyoruz, geçen yılın şampiyonu ama çok az bir seyirciyle oynuyoruz. Bu bizi üzüyor. Böyle maçlarda taraftarın bizimle olması gerekiyor. Ama bugünkü maçta çok az bir taraftar geldi. Bu takım çok güzel şeyler yaptı, fazlasını hak ediyor. Takıma saygı duymak, sonuna kadar desteklemek gerekiyor. İyiyken herkes gelir ama zor günlerde taraftara çok ihtiyacımız oluyor. Taraftarla maç kazanabilirsiniz. Bir tek ona üzüldüm. Daha fazla taraftar bekliyordum. Bundan sonra çok önemli maçlar oynayacağız. Fenerbahçe ile maçlarımız var. Bu takım hem Avrupa hem lig hem de kupayı götüren bir takım. Kötü de gitse sahip çıkmak, saygı göstermek, tribünleri doldurmak lazım. Takımımızın hele hele şu anki zorlu dönemde desteğe ihtiyacı var. Manevi destek dışında bir şey istemiyoruz dedi.

NENAD BJELICA VARLIK GÖSTEREMEDİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise Sivasspor'u kutluyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Biz de 10 kişi kaldıktan sonra saha içinde varlık gösteremedik. Penaltı ve 10 kişi kaldıktan sonra 70 dakika 10 kişi oynadık. Ama daha fazla arzu ve mücadele görmek isterdim. Goller yedikten sonra son 10-15 dakikada genç arkadaşlarımızı görmek ve onlara maç tecrübesi sağlamaya çalıştık. Son bölümde topun hakimiyeti bizde kaldı. Daha fazla şut imkanı bulduk. Önümüzde yapılacak çok iş var. Neleri eksik yaptık, bunları analiz ederek önümüzdeki maçlarda çok daha iyisini yapmaya çalışacağız dedi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE SORUNLARI ÇÖZMEK MÜMKÜN DEĞİL

Trabzonspor'a gelmeden önce tanıdığı isimlerden görüş aldığını belirten Bjelica, Konuştuğum herkes kulübün ne kadar büyük olduğundan bahsetti. Kulüp için nelerin yanlış gittiğini, nelerin yapılması gerektiğini konuşacağız. Önemli oyuncularımız var ama takım olarak istediğimiz mücadeleyi gösteremedik. Bunun nedenleri ve çözümü için uğraşacağız. Çalışarak çözeceğiz bunu. Kısa süre içerisinde sorunları çözmek mümkün değil. Zamana ihtiyacımız olacak. Önümüzde oynayacağımız maçlarda önümüzdeki sezonun planları ve ligi 4'üncü sırada tamamlamak adına çaba göstereceğiz. Bize gelecek yıl katkı verecek oyuncuları belirlemek için kalan maçları değerlendireceğiz diye konuştu.