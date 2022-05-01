Trabzonspor'lu taraftarların şampiyonluk sevinci - Haberler

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Trabzonspor'lu taraftarların şampiyonluk sevinci

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Görüntü Dökümü: İzmit Anıtpark Meydanı Toplanan taraftarların şampiyonluk sevinci KOCAELİ - Trabzonspor'un Süper Lig'de sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kocaeli'de yaşayan taraftar grubu İzmit'teki Anıtpark Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

İzmit Anıtpark Meydanı

Toplanan taraftarların şampiyonluk sevinci KOCAELİ - Trabzonspor'un Süper Lig'de sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kocaeli'de yaşayan taraftar grubu İzmit'teki Anıtpark Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu.

AA / Şahin Oktay - Güncel

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