Trabzonspor'lu futbolcular Yukatel Kayserispor maçını değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da Danimarkalı forvet Andreas Cornelius, "Stres yapmadık ve kompakt savunma yapan rakibe karşı planımızı uygulamaya çalıştık" dedi.

Cornelius, maçın ardından yaptığı açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı'nın maçla ilgili performanslarından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Maç için uyguladıkları plana sadık kaldıklarını ifade eden Cornelius, "Hem top bizdeyken hem de bizde değilken planımıza ve düzenimize sadık kaldık. Sonucu düşünmeden ve sonuçtan endişe duymadan oynadık ve iyi bir sonuç oldu." ifadesini kullandı.

Cornelius, kapalı defans oynayan takımlara karşı sakin kaldıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İstediğimiz zaman gol gelmemiş olsa bile gene de sükunetimizi koruyarak plana sadık kalmamız ve stres yapmamamız gerekiyor. Bugün de bunu yaptık. Stres yapmadık ve kompakt savunma yapan rakibe karşı planımızı uygulamaya çalıştık. Kendi performansımdan memnunum. Takımın geri kalanındaki kaliteye ayak uydurabildiğim için ayrıca memnunum. Ayrıca iyi ve kaliteli oyunculara sahip bir takımız. Ben de bu kaliteye ayak uydurabiliyorum. İyi takım arkadaşlarıyla oynamak gerçekten bir zevkti."

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun "avuçlarının içinde" olduğunu söyleyen Cornelius, "Uzanıp onu almamız gerekiyor. Eğer son kalan maçlarda sahip olduğumuz performansı koruyabilirsek ve devam ettirebilirsek hedefimize ulaşacağız." dedi.

Yunan futbolcu Manolis Siopis ise maçın ilk ve ikinci yarısında çok sayıda pozisyon bulduklarına değinerek, "Bizim adımıza bu açıdan güzel bir maç oldu. Rakibimize de çok fazla şans vermediğimizi düşünüyorum. Psikolojik bir galibiyetti ve bu galibiyeti lige taşıyacağız. Oynadığım her maçta ve her işte kalbimi vererek oynamaya çalışıyorum. Taraftarla aramızdaki bağ gerçekten çok güzel. Onların beni çok sevdiğini biliyorum ama inanın onların beni sevdiğinden daha fazla seviyorum." diye konuştu.

Hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Siopis, "Bizim hafta sonu oynayacağımız maçla ilgili hedefimiz oraya gidip iyi bir futbol oynayıp 3 puanla dönmek." ifadesini kullandı.