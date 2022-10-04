Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ziyaret

Trabzonspor Kulübü yöneticileri, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner'i ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü yöneticileri, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner'i ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve İnşaat, Tesisler ve Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Gedikli'nin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Çetiner'in ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulübe başarı dileklerini ilettiği kaydedildi.

Öte yandan Sağıroğlu ve Gedikli'nin de Çetiner'e görevinde başarılar dileyerek, bordo-mavili takımın formasını hediye ettiği aktarıldı.