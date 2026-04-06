Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ören AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı
Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.
Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.
Ören, mesajında, "Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutluyor, köklü geçmişi ve güvenilir habercilik anlayışıyla nice asırlara ulaşmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Mahmut Ören, büyük bir özveriyle görev yapan AA çalışanlarına sağlık, başarı ve esenlik diledi.
Kaynak: AA / Hatice Diler