Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Keşke kazananı hep birlikte alkışlayabilsek"
AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde Medical Park Stadında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde Medical Park Stadında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Keşke kazananı hep birlikte alkışlayabilsek"
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel