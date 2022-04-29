Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Keşke kazananı hep birlikte alkışlayabilsek" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Keşke kazananı hep birlikte alkışlayabilsek"

AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde Medical Park Stadında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde Medical Park Stadında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Keşke kazananı hep birlikte alkışlayabilsek"

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title