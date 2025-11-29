Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 ile Geçti

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig 14. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Trabzonspor Papara Park Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'la karşılaştı. Karadeniz ekibi mücadeleyi 3-1 kazandı. Konuk ekibin golünü 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı gol belirledi.

Bordo-mavililer ise galibiyeti, 43. dakikada penaltıdan ve 50. dakikada Paul Onuachu'nun golleriyle yakaladı; 56. dakikada ise Ernest Muçi skoru belirledi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 31'e çıkardı, Tümosan Konyaspor ise 15 puanda kaldı.