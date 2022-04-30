Trabzonspor kafilesi, yoğun sevgi gösterileri arasında stada ulaştı - Haberler

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Trabzonspor kafilesi, yoğun sevgi gösterileri arasında stada ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Trabzonspor kafilesi, yoğun sevgi gösterileri arasında stada ulaştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı ve şampiyonluğu ilan etme durumu olan maça yoğun sevgi gösterileri arasında geldi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı ve şampiyonluğu ilan etme durumu olan maça yoğun sevgi gösterileri arasında geldi.

Bordo-mavili takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden otobüsle stada gelişinde yol boyunca yüzlerce taraftar sevgi gösterilerinde bulunurken, stada yaklaştığında ise takım otobüsünün önünü keserek meşaleler eşliğinde takımlarına destek verdiler. Stada girişte 500 metre mesafeyi 30 dakikada ancak geçebilen takım otobüsü stada giriş yaparken, taraftarlar takımlarına yoğun tezahüratlarda bulundu.

(Ozan Köse - Uğur Bulut/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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