Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kente geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kente geldi.
Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavili ekip, Hatay Havalimanı'nda taraftarca karşılandı. Taraftarlar, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.(2)
AA / Mehmet Bayrak - Güncel