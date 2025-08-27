Trabzonspor İçin Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Trabzonspor İçin Güvenlik Toplantısı Düzenlendi
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk başkanlığında yeni sezon öncesi güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necati Öneş, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Yılmaz, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personelleri ile taraftar grubu liderleri katıldı. Samimi bir ortamda geçen toplantıda, 2025-2026 sezonunda oynanacak müsabakalarda alınacak güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. Esertürk, Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesinde oynayacağı karşılaşmalarda stadyuma gelecek taraftarların güvenliği için tüm tedbirlerin alınacağını söyledi. Toplantıya katılan taraftar grubu liderleri ise görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, müsabakaların güvenli bir atmosferde oynanabilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu toplantıların sık sık yapılarak iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
