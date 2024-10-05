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Trabzonspor, Hatayspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Trabzonspor, Hatayspor ile 1-1 Berabere Kaldı
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Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Hatayspor'un 14. dakikada attığı gole karşılık, Trabzonspor 48. dakikada eşitliği sağladı.

(ANKARA) - Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oldu. Trabzonspor deplasmandan 1 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Saat 19: 00'da başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti.

14. dakikada Görkem Sağlam'ın attığı golle ev sahibi Hatayspor 1-0 öne geçti. Trabzonspor 48.dakikada Simon Banza'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Tabzonspor ile Hatayspor 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Trabzonspor Hatayspor 3-sayfa Futbol Güncel Spor

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