Trabzonspor Formalı Öğrenciye Biber Gazı Saldırısı Davası Başladı

Bursa'da, arkadaşıyla evinin bulunduğu sokakta kaldırımda oturan Trabzonspor formalı ilkokul öğrencisinin yüzüne biber gazı sıktığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 30. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Veysel İ. (31), mağdur Yusuf Emir Bolat'ın (9) annesi Sonay Baş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Veysel İ, olay günü alkollü olduğunu iddia etti.

Polise ve savcılığa verdiği ifadelerde, güvenlik kamerasınca da görüntülenen olayda Yusuf Emir'e biber gazı sıkanın kendisi olmadığını öne süren ancak duruşmada suçunu kabul eden sanık, "Ancak 'Trabzonlu musun?' diye sormadım. Psikolojik sorunlar yaşıyordum. Alkollüydüm, bilinçli bir şekilde hareket etmedim. Pişmanım." dedi.

Sonay Baş da olay günü marketten dondurma aldıklarını, bina girişinde arkadaşlarını görünce oğlunun, dondurmasını burada yemek istediğini anlattı.

Kendisinin ise eve çıktığını belirten Baş, şöyle devam etti:

"Yukarı çıktığımda çığlık seslerini duydum. Daha sonra çocuğumun başında insanların ona su döktüğünü gördüm. Aşağı indim. Çocuğum 'Ben yanıyorum, ölüyorum. Nefes alamıyorum.' dedi. Sanığı oralarda görmedim. Tedavisi tamamlandıktan sonra çocuğuma ne olduğunu sorduğumda, 'Ben arkadaşımla dondurma yerken bir abi geldi.' dedi. Siyah, orta demiri kırmızı olan bir bisikletle sanığın yanına yaklaşıp, 'Vay, sen Trabzonlu musun?' demiş. Oğlum da 'Evet.' demiş. 'Lan Trabzonspor eziktir.' deyip çocuğumun gözüne biber gazı sıkmış. Sanık hakkında şikayetim devam ediyor. Cezalandırılmasını istiyorum."

"Gözlerime biber gazı sıkıp kaçtı"

Duruşmaya adli görüşme odasından psikolog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Yusuf Emir Bolat da olay günü annesiyle markete gittiklerini, dönüşte arkadaşıyla kapı önünde oturup dondurma yediklerini ifade etti.

Bu sırada bisikletli bir kişinin geldiğini kaydeden Yusuf Emir Bolat, "Bana geldi, 'Trabzonlu musun?' dedi. Ben de 'Evet.' dedim. 'Lan Trabzonspor ezik.' dedi. Gözlerime biber gazı sıkıp kaçtı. Sonra ambulansı çağırdılar ambulansla doktora gittik. Sonra koluma serum takılmıştı. Akşama doğru ben iyileşmiştim. Şikayetim devam ediyor, sanığın cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Çocuğun ailesinin avukatı Serhat Yıldız, Yusuf Emir'in solunum açısından sıkıntı yaşadığını söyledi. Yıldız, bu konuda Adli Tıp'tan tekrar rapor alınması ve sanığın üst hadden cezalandırılması talebinde bulundu.

Şikayetçi olduklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mağdur Yusuf Emir Bolat'ın biber gazından kaynaklı sağlık durumuna ilişkin kati rapor alınmasının istenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkemenin hakimi, duruşmayı erteledi.

"Tutukluluğun devamı sevindirici"

Avukat Serhat Yıldız, duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanığın tutukluluğunun devam etmesinin, kamu vicdanı, mağdur ve ailesi ile kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Davanın iddianamedeki sevk maddeleri haricinde olayın "canavarca hisle" işlendiğini savunan Yıldız, "Öğretide ve içtihatta bu kavram 'yaralamanın verdiği zevkle' diye tanımlanmıştır. Sanığın herhangi bir sebep, tahrik unsuru yokken bu eylemi gerçekleştirmesinin başka açıklaması olamaz. Ayrıca gerçekleştirdiği acımasızca eylemden önce 'Trabzonsporlular eziktir' ifadesini kullanmış, bu çirkin söz de TCK 216/2'de dercedilen, halkın bir bölümünü alenen aşağılama suçuna vücut vermektedir. Tüm bunlarla beraber sanığın hak ettiği cezayı alması için uğraştığımızı, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı beyan ederiz."

Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Emir Bolat, 29 Ekim'de Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla otururken, yanına bisikletle yaklaşan Veysel İ'nin biber gazlı saldırısına uğramış, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Polis tarafından gözaltına alınan Veysel İ. tutuklanmıştı.