Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Yaşananlar Hakkında Bakan Açıklama Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Trabzonspor- Fenerbahçe arasında 3-2'lik skorla Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan maçın sonunda Trabzonspor taraftarları sahaya girdi. Trabzonspor taraftarları ve Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz."