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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olaylarıyla ilgili 2 kişi tahliye edildi

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Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi.

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Hasan Ç, Engin T, Kadir O. ve Oğuzhan B'nin avukatlarının tahliye taleplerinin Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmesi üzerine savcılık itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Trabzon Nöbetçi 5. Asliye Ceza Hakimliği, tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O'nun tahliyesine, diğer tutukluların mevcut halinin devamına karar verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Maç sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli 20 Mart'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K'nin ise sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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