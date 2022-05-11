Trabzonspor'dan kombine sahiplerine müjde - Haberler

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Trabzonspor'dan kombine sahiplerine müjde

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Trabzonspor'dan kombine sahiplerine müjde

Trabzonspor'un 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan şampiyonluk kutlamalarında kombine sahiplerinin kombineleri geçerli olacak.

Trabzonspor'un 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan şampiyonluk kutlamalarında kombine sahiplerinin kombineleri geçerli olacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs Cumartesi günü MedicalPark Stadyumu'nda gerçekleştireceğimiz Şampiyonluk Kutlamalarımız ve Kupa Töreni etkinliğinde 2021 - 2022 Sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte bilet satışlarımız 11 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 15.00 itibarıyla tüm taraftarlarımıza açılacaktır."

(Gökmen Şahin - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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