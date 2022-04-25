Trabzonspor - Antalyaspor maçının biletleri 4 dakikada tükendi

Trabzonspor: "Cumartesi akşamı oynayacağımız Antalyaspor maçının biletleri sadece 4 dakikada tükendi! Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, bu coşkunun parçası olmak isteyen tüm bordo-mavilileri statta, evde, sokakta, her yerde horona davet ediyoruz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel