Trabzonspor - Antalyaspor maçının biletleri 4 dakikada tükendi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Trabzonspor: "Cumartesi akşamı oynayacağımız Antalyaspor maçının biletleri sadece 4 dakikada tükendi!
Trabzonspor: "Cumartesi akşamı oynayacağımız Antalyaspor maçının biletleri sadece 4 dakikada tükendi! Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, bu coşkunun parçası olmak isteyen tüm bordo-mavilileri statta, evde, sokakta, her yerde horona davet ediyoruz."
(İHA)
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