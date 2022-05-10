TRABZONSPOR BAYRAĞINI İKİNCİ KEZ İNDİRMEYE ÇALIŞAN RAMBO OKAN GÖZALTINA ALINDI - Haberler

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TRABZONSPOR BAYRAĞINI İKİNCİ KEZ İNDİRMEYE ÇALIŞAN RAMBO OKAN GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan Rambo Okan lakaplı Okan Güler tekrar gözaltına alındı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan Rambo Okan lakaplı Okan Güler tekrar gözaltına alındı.

Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrak, plakası henüz belirlenemeyen araçla saat 22.00 sıralarında gelen Rambo Okan lakaplı Okan Güler tarafından indirilmek istendi. Elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kestiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Okan Güler, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Okan Güler'in Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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