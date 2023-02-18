Trabzonspor-Basel maçında toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı

Trabzonspor'un İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında taraftarlar tarafından toplanan bir tırı aşkın oyuncak, Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklara dağıtıldı.

Trabzonspor'un İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında taraftarlar tarafından toplanan bir tırı aşkın oyuncak, Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklara dağıtıldı.

Taraftar gelirinin tamamının "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışlandığı maçta bordo-mavili taraftarlar ayrıca maç öncesinde çocuklar için oyuncak getirdi.

Trabzonspor taraftar grupları da Türkiye'nin farklı noktalarından kampanyaya destek verdi.

Üzerindeki notlarla Kahramanmaraş'a ulaşan oyuncaklar, 12 Şubat Stadyumu'na kurulan çadır kentte çocuklara hediye edildi.

Kampanya yürütücülerinden Asım Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maç esnasında kendiliğinden gelişerek daha sonra kampanya olarak devam ettirilen oyuncak bağışının tahmin ettiklerinin çok üzerinde ilgi gördüğünü söyledi.

Bağışlanan bir tır oyuncağın Kahramanmaraş'ta dağıtıldığını anlatan Öztürk, "Türkiye'nin birçok yerinde 'çocuklara oyuncak' adı altında bir kampanya başlatıldı. Özellikle Trabzonspor Kulübü tarafından başlatılan kampanyada çok sayıda oyuncak bağışlandı." dedi.

Basel maçında toplanan oyuncakların Kahramanmaraş'a ulaştığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"İnanılmaz bir oyuncak toplandı ve buraya ulaştı. Köylere kadar ulaşıp dağıtımları yaptık. Kahramanmaraş'ta şu an birçok bölgeye oyuncak ulaştırdık. Elimizden geldiğince deprem bölgesindeki çocuklarımızı oyuncaksız bırakmayacağız. Bu travmatik dönemde çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Özellikle maçta çocuğundan tutun büyüğüne kadar oyuncak getirdi. Trabzon-Basel maçında oyuncaklarla birlikte notlar da geldi. İnanılmaz bir oyuncak bağışı oldu. Tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz."