Trabzonspor, Andre Onana'yı Kadrosuna Kattı

Trabzonspor, 2025-2026 futbol sezonu için Manchester United'dan kaleci Andre Onana'yı bedelsiz olarak transfer etti. Onana'ya toplamda 5.265.000 dolar ödeme yapılacak.

(TRABZON) - Trabzonspor, kaleci Andre Onana'yı kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüp, 2025-2026 futbol sezonu için Manchester United ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kamerunlu file bekçisinin bedelsiz geçici transferi konusunda Manchester United ile mutabakata varıldığı belirtildi. Onana'ya 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret ile 1 milyon 755 bin dolarlık imza ücreti ödeneceği belirtildi.

Bordo-mavili kulüp transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, Kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000.-USD garanti ücret ve 1.755.000.-USD imza ücreti ödenecektir."

